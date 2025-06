Das Geburtstagshoroskop für den 1. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Mond, Jupiter und Mars haben Sie tolle Aussichten für das nächste Lebensjahr. Die Planeten schicken Ihnen im Geburtstagspaket so viel Energie, so viel Mut, Dinge zu verändern. Deshalb schlagen Sie in Ihrem Leben eine völlig neue Richtung ein, Sie werden Dinge tun, die Ihnen niemand (auch Sie selbst nicht) zugetraut hat. Es wird ein völlig verrücktes und ein glückliches Jahr. Stoßen Sie darauf an, erheben Sie Ihr Glas auf eine abwechslungsreiche Zukunft!

Ihre besten Zeiten: 20. – 24. Dezember (Klarheit bekommen), 3. – 6. Mai (Liebeschancen), 3. – 6. Juni (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Mut zum Risiko.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich nicht unterkriegen.

An diesem Tag geboren: Gottfried Wilhelm Leibniz, Lady Di, Pamela Anderson, Stefan Aust, Dan Aykryod.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie werden spüren, wie viel Liebe man Ihnen entgegenbringt.