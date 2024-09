Das Geburtstagshoroskop für den 1. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter sorgt für Zufriedenheit und Lebensfreude in den kommenden zwölf Monaten. Sie wissen meist, was Sie wollen und legen sich dafür auch mal tüchtig ins Zeug, wenn es nötig ist. Zudem äußern Sie klar, was Sie denken oder sich wünschen, das bringt Ihnen zusätzliche Sympathiepunkte. Reservieren Sie ruhig auch ein wenig mehr Zeit für Ihre Liebsten, sie werden das zu schätzen wissen.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Dezember (Vertrauen), 10. – 12. März (Liebeschancen), 20. – 22. August (Klarheit erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Charme und Kontaktfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße die Freuden des Alltags.

An diesem Tag geboren: Klaus Wowereit, André Rieu, Jimmy Carter, William Boeing, Julie Andrews.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich ein bestimmter Wunsch nun endlich erfüllt.

