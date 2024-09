Das große Herbst-Horoskop 2024: Was Ihr Sternzeichen jetzt erwartet!

Mit dem Herbst beginnt auch die Waage-Saison! Wir verlassen die Zeit der eifrigen Jungfrau und starten in eine Saison, in der vor allem Harmonie im Vordergrund steht. Das Luftzeichen Waage ist dafür bekannt, immer für Balance und Ausgleich sorgen zu wollen. Mit Spannungen ist eher nicht zu rechnen. Einer der Gründe dafür, warum der Herbstbeginn für Gemeinschaft und Gemütlichkeit steht. Jetzt kuscheln wir uns ein und machen es uns in unserem Zuhause bequem. Auch da spielen die Waage-Energien eine große Rolle. Es ist nämlich eines der Sternzeichen mit dem größten Sinn für Ästhetik und Dekoration.

Doch es wirken zum Herbstbeginn auch andere Kräfte auf uns. So zum Beispiel ab dem 23. September, wenn Liebesgöttin Venus in den leidenschaftlichen Skorpion zieht. Nun nehmen wir romantische Gefühle besonders intensiv wahr! Wir sind bereit für tiefgründige Verbindungen und nehmen kein Blatt vor dem Mund, wenn es um unsere Emotionen geht. Das kann neuen Wind in unsere Beziehungen oder Kennenlernphasen bringen - oder eventuell auch zu Streitigkeiten führen. Bei einer Skorpion-Venus neigen wir nämlich auch zu Eifersucht, was vor allem bei den freiheitsliebenden Sternzeichen ein No-Go ist. Vertrauen ist das A und O in einer Beziehung. Wenn wir das im Blick behalten, kann nichts schiefgehen und wir starten leidenschaftlich in den Herbst!

Eine wichtige Hilfestellung kann hier auch Merkur bieten, der sich am 26. September zur Sonne in die Waage gesellt. Der Planet, der für Kommunikation und Verstand steht, bildet den perfekten Ausgleich zu den prickelnden Skorpion-Energien. Denn mit seiner Hilfe in der geduldigen Waage gelingt es uns, erst zu überlegen und dann unsere Meinung zu sagen. Wir finden einen harmonischen Umgang mit unseren Mitmenschen und schaffen es so Konflikte zu vermeiden. Was für glorreiche Aussichten für die goldene Jahreszeit!

