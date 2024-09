Das Geburtstagshoroskop für den 30. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Auf Sie warten dank Sonne und Merkur viele schöne Stunden, in denen Sie die kleinen Freuden des Lebens genießen. Allerdings läuft es im (Berufs-)Alltag nicht immer ganz so reibungslos. Hin und wieder kann es auch einmal Kritik geben oder jemand ist doch nicht so ehrlich, wie Sie dachten. Dann heißt es einen kühlen Kopf bewahren und konstruktiv mit dieser Kritik umgehen bzw. genau überlegen, wem Sie etwas anvertrauen können und wem nicht. Wenn Sie das beherzigen, kann eigentlich nichts schiefgehen.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. Dezember (meditieren), 16. – 18. Februar (tolle Ideen), 23. – 25. September (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Wissensdurst und Leichtigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu.

An diesem Tag geboren: William Wrigley, Truman Capote, Udo Jürgens, Monica Bellucci, Martina Hingis, Marion Cotillard.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Freunde, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sein werden.

