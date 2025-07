Das Geburtstagshoroskop für den 10. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Vollmond sieht es auf den ersten Blick leicht chaotisch aus. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie im kommenden Jahr Umwege einschlagen oder Dinge tun, die Sie nie im Leben für möglich gehalten hätten. Auf der anderen Seite bringen Sie all dieses „Experimente“, beruflich wie privat, ein gehöriges Stück weiter. Sie sind am Ende ein viel glücklicherer Mensch als jetzt. Seien Sie offen, das Leben ist voller Überraschungen!

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Oktober (gute Energie), 5. – 7. Januar (gut für Finanzen), 2. – 4. Mai (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gestärkte Intuition und ein sicheres Gespür für das, was Ihnen guttut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich alles kann.

An diesem Tag geboren: Alfred Biolek, Mario Gomez, Carl Orff, Marcel Proust, Johannes Calvin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue und interessante Begegnungen, die vor allem beruflich von Vorteil für Sie sein könnten.