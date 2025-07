Das Geburtstagshoroskop für den 9. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Mars können Sie ganz schön überzeugend sein, wenn Sie nur wollen. Zudem feuert Sie der Mond an, und aus der Begeisterung heraus trauen Sie sich einiges, was Sie sonst nie wagen würden. Bravo, kann man da nur sagen, weiter so! Vielleicht bedeutet das am Arbeitsplatz eine kleine Beförderung. Oder Sie klopfen einfach mal auf den Tisch, wenn es Zeit wird, bestimmte Aufgaben auf andere Schultern zu verteilen. Sie werden sehen, wie leicht Ihnen plötzlich ein Nein über die Lippen kommt, wenn Sie sich Ihrer Sache ganz sicher sind.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. September (tolle Chancen), 10. – 13. April (gut für Sport), 1. – 3. Juni (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, neue Bekanntschaften und Offenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne jeden Tag etwas dazu.

An diesem Tag geboren: Tom Hanks, Ferdinand II., Barbara Cartland, Wim Duisenberg, O.J. Simpson, Percy Spencer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihr Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen müssen.