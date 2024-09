Mars im Krebs ab 4. September 2024: Diese 3 Sternzeichen lässt er jetzt so richtig aufblühen!

Durch den Krebs-Einfluss ist zudem die Empathiefähigkeit besonders stark ausgeprägt, weshalb wir uns noch besser in unser Gegenüber hineinversetzen können. Es fällt uns außerdem leichter, Rücksicht aufeinander zu nehmen und die Stimmung anderer besser einzuschätzen. Während Konstellationen wie beispielsweise Mars im Widder, im Löwen oder in den Zwillingen uns ziemlich auf Trab halten und unsere Kraftreserven auslaugen können, hilft Mars im Krebs uns durch seine passiveren Energien bei der Regeneration. Wir kommen in den nächsten Wochen deutlich besser zur Ruhe und können neue Kräfte tanken.

Dennoch ist der Ehrgeiz eines Krebses keinesfalls zu unterschätzen. Was sich dieses Wasserzeichen in den Kopf setzt, zieht es hartnäckig durch. Dabei lässt es sich aufgrund seines harten Panzers auch nicht so leicht von Schwierigkeiten oder Hindernissen von seinem Weg abbringen. Wenn Sie nun also genügend Kraft und Mut zusammennehmen, können Sie mit Mars im Krebs durchaus viele Ihrer Vorhaben voller Ehrgeiz in die Tat umsetzen.

Allerdings stimmt uns der Krebs-Mars auch sehr emotional und wankelmütig, was vor allem im Privatleben für Konflikte sorgen kann. Wir sind schneller gereizt und neigen dazu, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Achten Sie in den nächsten Wochen am besten darauf, sich die Dinge nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen und bleiben Sie in Ihrer Mitte.