Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 12. bis 18. August 2024

Die Woche beginnt mit einem zunehmenden Mond im Zeichen Skorpion. Nach und nach wird er die Zeichen Schütze und Steinbock durchqueren, bevor er schließlich seine Position im Zeichen Wassermann erreicht. Hier wird es am 19.08.2024 zu einem Vollmond kommen.

Während es am Samstag, 17.08.2024, zu einem Mond-Uranus-Trigon kommt, das für Harmonie sorgt, sieht es zu Beginn der Woche noch etwas anders aus. Das Zusammentreffen von Sonne und Mond in einem Quadrat verhagelt direkt am Montag die Stimmung. Am Dienstag können uns gleich mehrere Verbindungen, die der Mond mit anderen Planeten eingeht, aus dem Konzept bringen. Da ist Vorsicht geboten. Lassen Sie es langsam angehen. Ein Blick in unseren Mondkalender kann hilfreich sein.

Lesen Sie außerdem: Rückläufiger Merkur 2024: Seine wichtige Bedeutung und alle Daten