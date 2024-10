Das Geburtstagshoroskop für den 14. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wunderbar, Sie behalten dank Sonne auch im größten Alltagsstress den Überblick. Ihr Sinn für Realismus wird in den folgenden zwölf Monaten gestärkt, Sie können ganz gut abschätzen, wann etwas in Ihre Verantwortung fällt und wann sich jemand drücken will. Bleiben Sie dann konsequent: Halten Sie ein, was Sie zugesagt haben, aber sagen Sie auch einmal laut und deutlich Nein, wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand Sie ausnutzen will.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Januar (kluge Entscheidung treffen), 2. – 4. März (kreative Phase), 15. – 17. August (Hoffnung schöpfen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Flexibilität, Einfallsreichtum und Lebensfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Dwight D. Eisenhower, Heinrich Lübke, Roger Moore, Cliff Richard, Ralph Lauren.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue und interessante Bekanntschaften.