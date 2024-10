Das Geburtstagshoroskop für den 15. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im Großen und Ganzen wird das nächste Lebensjahr recht zufriedenstellend verlaufen. Sie sind diszipliniert und bleiben am Ball, auch wenn eine Aufgabe mal ein wenig mehr Stress erfordert. Leider kann es im Alltag zwischendrin aber auch mal hektisch werden – vielleicht, weil sich Pläne ändern oder weil sich nicht jeder an Abmachungen hält. Mond und Uranus raten dann, die Ruhe zu bewahren und nicht in Aktionismus zu verfallen.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Februar (Liebesglück), 27. – 29. Juni (gut für Finanzen), 2. – 4. September (erfolgreich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Alltagstauglichkeit, Organisationstalent und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Friedrich Nietzsche, Friedrich Wilhelm IV., Mesut Özil, Chris de Burgh.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Mehr Anerkennung für Ihre Leistungen zu erhalten.