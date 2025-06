Das Geburtstagshoroskop für den 15. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond sind Ihnen wohlgesonnen. Engagiert legen Sie sich ins Zeug, wenn es um etwas Wichtiges geht. Und das Beste: Ihre Begeisterung steckt auch andere an, man greift Ihnen deshalb gern unter die Arme, wenn mal Not am Mann ist. Machen Sie etwas daraus, und es mangelt Ihnen jedenfalls auch nicht an Ideen. Wenn Sie sich erstmal zu einer Entscheidung durchgerungen haben, läuft alles wie von selbst, also Ärmel hochkrempeln und los geht’s!

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. August (gutes Gelingen), 17. – 19. November (Lebensfreude), 7. – 9. Februar (flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie im privaten Bereich und Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Die Welt ist sicher und freundlich.

An diesem Tag geboren: Edvard Grieg, Helen Hunt, Oliver Kahn, Courteney Cox, Herbert Feuerstein.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie finden endlich die Lösung für ein Problem.