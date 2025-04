Das Geburtstagshoroskop für den 16. April 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Beruflich punkten Sie mit Köpfchen und Können, privat zeigen Sie sich von Ihrer sympathischen Seite. Lassen Sie die ewigen Nörgler einfach reden und hören Sie gar nicht hin. Sie wissen schließlich selbst, wie gut es Ihnen doch geht. In der Liebe wird es vielleicht keine Rosen vom Himmel regnen, es ist aber mehr das kleine Glück im Alltag, das Sie in Ihrer Beziehung finden. So manches muss gar nicht erst ausgesprochen werden, Sie beide sind sich auch so darüber einig.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Juli (Lotto spielen), 24. – 26. November (sich durchsetzen), 13. – 25. März (Sport treiben)

Das Geschenk der Sterne für Sie: Hingabe, Intuition und die Fähigkeit, tiefer zu blicken.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Jeder Tag bietet neue Chancen aufs Glück.

An diesem Tag geboren: Benedikt XVI., Peter Ustinov, Charlie Chaplin, Anatole France, Pierre Littbarsky.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue und spannende Erlebnisse, die Ihr Herz erfreuen.