Das Geburtstagshoroskop für den 16. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, das sind vielversprechende Aussichten für das nächste Lebensjahr. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang, das macht Sie von innen heraus stark. Zudem wissen Sie auch die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen und stecken häufig auch andere mit Ihrer guten Laune an. Solange Sie sich in Ihren Plänen also nicht ausbremsen lassen, sollte einer erfolgreichen und trotzdem vergnüglichen Zeit eigentlich nichts im Wege stehen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Dezember (kreative Phase), 23. – 25. Mai (gut für die Liebe), 21. – 23. Juni (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Transformation, Weiterentwicklung und Tapferkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Universum sorgt für mich.

An diesem Tag geboren: Niels Bohr, Matthias Brandt, Desmond Tutu, Annemarie Renger, Toni Braxton.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen interessante Menschen kennen.

