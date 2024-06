Das Geburtstagshoroskop für den 17. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den folgenden zwölf Monaten gelingt es Ihnen hervorragend, mit so manch unrühmlichem Kapitel aus der Vergangenheit endgültig abzuschließen. Sie behalten das Gute in Erinnerung, haken ab, was noch nicht geklärt war und sehen dann befreit in die Zukunft. Das ist absolut positiv, kostet aber auch Kraft, deshalb sollten Sie sich immer wieder mal mit kleinen Auszeiten belohnen, in denen Sie sich etwas gönnen und sich bevorzugt um Ihr körperliches und seelisches Wohl kümmern. Am Ende werden Sie stolz auf sich sein!

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. September (topfit), 14. – 16. Dezember (Klarheit bekommen), 1. – 3. Februar (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, Klarheit und innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Eddy Merckx, Venus Williams (Foto), Joachim Krol, Igor Strawinski, Michael Groß.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Herausforderungen und mehr Geld.

