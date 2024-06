Das Geburtstagshoroskop für den 18. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten besinnen Sie sich verstärkt auf das, was wichtig ist: die Menschen um Sie he­rum. Sie kümmern sich rührend um die Familie, aber auch um den Freundeskreis, was man Ihnen hoch anrechnet. Am Arbeitsplatz gehen Sie überlegt und strukturiert vor. Hüten Sie sich lediglich vor überflüssigen Diskussionen! Es mag sein, dass Sie im Recht sind, doch solange es nur um Kleinigkeiten geht, ist Ihr Seelenfrieden wichtiger

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (neue Kontakte knüpfen), 17. – 19. Februar (Hoffnung), 3. – 5. Juli (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Chancen und der Mut, alten Ballast über Bord zu werfen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für mein Wohl verantwortlich.

An diesem Tag geboren: Paul Mc Cartney, Isabella Rossellini (Foto), Jürgen Habermas, Anastasia von Russland, Alison Moyet.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Probleme lösen sich plötzlich in Luft auf.

