Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 17. bis 23. Juni 2024

In dieser Woche wartet ein ganz besonderes Ereignis auf uns. Am Samstag steht der Vollmond im Steinbock. Zu Beginn der Woche bereitet uns der Mond auf diesen Paukenschlag vor. Der Vollmond im Zeichen Steinbock ermöglicht uns Enttäuschungen und Ängste der Vergangenheit hinter uns zu lassen. Wie blicken befreit von Altlassen in eine neue, freiere Zukunft!

