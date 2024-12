Das Geburtstagshoroskop für den 18. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Löwe-Mond passt ganz wunderbar zu Ihrer Schütze-Sonne. Das verleiht Ihnen eine große Gelassenheit in den kommenden zwölf Monaten. Ob beruflich oder privat, Sie handeln besonnen und bleiben auch in der größten Hektik noch ruhig. Im Verwandten- und Kollegenkreis kommen Sie mit Ihrer freundlichen Art besonders gut an. Sie setzen sich nicht ganz so unter Druck wie sonst, das vereinfacht einiges im zwischenmenschlichen Bereich. Selbst bei heiklen Gesprächsthemen finden Sie die richtigen Worte und können auch mal vermitteln, wenn das nötig ist.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. März (Kontakte knüpfen), 2. – 4. Mai (gut für Finanzen), 6. – 8. November (tolle Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz und Engagement.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, dass alles gut wird.

An diesem Tag geboren: Willy Brandt, Brad Pitt, Steven Spielberg, Paul Klee, Christina Aguilera, Keith Richards.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lassen sich auf ein aufregendes Abenteuer ein.