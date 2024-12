Das Geburtstagshoroskop für den 19. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, das sind vielversprechende Aussichten für das nächste Lebensjahr. Ihre Aura strahlt und funkelt, Sie zeigen sich so, wie Sie sind, stehen zu Ihren Stärken und Schwächen und erhalten dafür Bestätigung und Sympathiepunkte. Sie wissen, was Sie wollen. Selbst der kleine, innere Zweifler verstummt – das macht Sie von innen heraus stark. Auch andere spüren das, es wird Ihnen in wichtigen Situationen leichtfallen, überzeugend aufzutreten und sich durch­zusetzen.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Mai (Vertrauen), 28. – 30. August (gut für Sport), 20. – 22. September (gute Laune).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Edith Piaf, Til Schweiger, Leonid Breschnew, Rudi Carrell, Jake Gyllenhaal.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zu erkennen, welch tolle Freundschaften Sie haben.