Das Geburtstagshoroskop für den 18. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Man merkt Ihnen an, dass Sie wissen, was Sie wollen, mit faulen Kompromissen lassen Sie sich nicht abspeisen. Aus dieser selbstbewussten Haltung heraus können Sie viele kleine Etappensiege erzielen, die Sie am Schluss Ihren Zielen sehr viel näherbringen, als Sie es sich erträumt haben.

Ihre besten Zeiten: 2. – 14. September (neue Kontakte knüpfen), 28. – 30. Februar (etwas klarstellen), 4. – 6. April (Geldglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Unabhängigkeit und die Chance auf eine Kurskorrektur.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe mit dem Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Johannes Paul II., Thomas Gottschalk, Walter Gropius, Peter Carl Fabergé, Heinz-Harald Frentzen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie bekommen in einer bestimmten Sache Klarheit.