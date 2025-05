Das Geburtstagshoroskop für den 2. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten entdecken Sie, wie viel Kraft einem doch die kleinen Freuden des Alltags geben, wenn man sich mal die Zeit dafür nimmt. Venus sorgt für allerschönste Harmonie im privaten Kreis. Achten Sie auf die richtige Balance zwischen Freizeit und Arbeit, dann können Sie diese herrliche Atmosphäre so richtig genießen. Laden Sie öfter einmal Freunde zu sich ein oder unternehmen Sie etwas mit dem Partner, was Ihnen beiden Spaß macht. Von der Weinverkostung bis zum Tanzkurs, Sie haben Ihr Vergnügen daran!

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. September (Hoffnung), 9. – 11. November (kluges Vorgehen), 28. – 30. Januar (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausgeglichenheit, Harmonie und Sinnlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin im Fluss des Lebens.

An diesem Tag geboren: Pius X., Johnny Weissmüller, Heinz Sielmann, Marcel Reich-Ranicki.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stück für Stück Ihre Ziele zu erreichen.