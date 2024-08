Das Geburtstagshoroskop für den 20. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Zuversicht und Begeisterungsfähigkeit starten Sie ins nächste Lebensjahr. Wenn Sie etwas wirklich wollen, zeigen Sie Einsatzfreude und Power. Sie begreifen Herausforderungen als lösbare Aufgaben, so viel Selbstvertrauen nötigt auch Ihrem Umfeld viel Respekt ab. Es kann allerdings nicht schaden, klar zu sagen, was Sie sich wünschen und womit Sie gar nichts anfangen können. Das erfordert ein wenig Mut, aber die Menschen in Ihrem Umfeld können dann besser auf Sie eingehen!

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Dezember (neue Ideen), 28. – 30. April (interessante Neuigkeiten), 7. – 9. Juli (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Zweite Chancen und günstige Gelegenheiten bei Beruf und Finanzen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin achtsam.

An diesem Tag geboren: Alice u. Ellen Kessler, Salvatore Quasimodo, Robert Plant, Hannelore Hoger.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.