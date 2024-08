Das Geburtstagshoroskop für den 25. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Das hört sich doch gut an: In den kommenden zwölf Monaten sorgen Mond und Venus überwiegend für Harmonie im Privatleben. Mit Familie, Partner und Freunde verbinden Sie liebevolle Bande, Sie verwöhnen und lassen sich aber auch mal verwöhnen. Zudem ist auch Ihr Stilempfinden und Ihr Sinn für Ästhetik gestärkt. Wie wäre es mit einer kleinen Typveränderung? Oder dekorieren Sie lieber Ihre vier Wände um? So oder so, Sie haben ein Händchen dafür und wissen genau, was ansprechend aussieht.

Ihre besten Zeiten: 9. – 21. Januar (kluges Vorgehen), 28. – 30. Mai (flirten und Spaß haben), 29. – 31. Juli (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Erfüllung, innere Gelassenheit und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: König Ludwig II., Matthias Steiner, Claudia Schiffer, Sean Connery, Leonard Bernstein.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf Erfolg und Anerkennung im Job.