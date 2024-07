Diese 3 Sternzeichen erleben 2024 einen Sommer der Liebe!

Der Sommer gehört für viele zur beliebtesten Zeit des Jahres. Kein Wunder, denn die Tage sind endlich länger, das Wetter wärmer und es herrscht Urlaubsaison. Unter diesen Voraussetzungen wächst natürlich auch die Lust auf Liebe, Flirts und Herzklopfen. Einen großen Einfluss auf unser Liebesleben hat dabei Liebesplanet Venus. Dieser versorgt die Sternzeichen seit dem 11. Juli aus dem Zeichen Löwe heraus mit ziemlich viel Leidenschaft. Diese Konstellation schürt unsere Abenteuerlust, begünstigt heiße Liebesnächte, lässt aber auch Partnerschaften aufblühen und sorgt für die ganz großen Gefühle.

Übrigens können Sie auch in unserer großen Sommertypologie nachlesen, wie Ihr Sternzeichen den Sommer am besten für sich nutzt und zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Vor allem die Sternzeichen Löwe, Steinbock und Zwillinge können sich jedoch auf den schönsten Liebessommer freuen. Egal ob Single oder vergeben, in den Sommermonaten erleben Sie eine herrliche Zeit, voller Liebesglück und Lebenslust. Lesen Sie hier, was genau passiert.

Ist Ihr Sternzeichen nicht dabei? Dann werfen Sie doch einen Blick in Ihr Liebeshoroskop für 2024 und erfahren Sie so, was Sie in der Liebe in diesem Jahr noch erwartet.