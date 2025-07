Das Geburtstagshoroskop für den 20. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter lenkt Ihr Leben klammheimlich in eine neue Richtung. Es verändern sich Umstände, es tut sich etwas in Ihrem Job, ja sogar auf der Ebene der Beziehungen wird alles anders. Sie sind in einem Jahr ein wirklich anderer Mensch. Auch wenn Sie das heute noch nicht für möglich gehalten hätten. Lassen Sie sich von den Sternen überraschen!

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Oktober (gute Ideen), 12. – 14. Dezember (Zuversicht), 2. – 4. Juni (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen und die Fähigkeit, andere mitzureißen und zu begeistern.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich baue auf meine innere Stärke.

An diesem Tag geboren: Gregor Mendel, Gisele Bündchen, Edmund Hillary, Max Liebermann, Carlos Santana.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen in vielen Lebensbereichen stolz auf sich sein.