Das Geburtstagshoroskop für den 23. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Venus steht in Ihrem Zeichen. Das wirkt sich natürlich auch günstig auf Ihr Privatleben aus. Sie lernen immer wieder mal nette Menschen kennen, die sich als Bereicherung für Ihren Bekanntenkreis erweisen. Singles könnten so manch heißen Flirt erleben, halten Sie die also Augen offen. Übrigens, der Zeitpunkt wäre auch für eine Typveränderung günstig, Sie wissen instinktiv, was Ihnen steht und wovon Sie lieber die Hände lassen sollten.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Dezember (neue Liebe), 25. – 27. Februar (gute Ideen), 10. – 12. Juli (beruflicher Erfolg).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Abenteuerlust, Spontaneität und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben hält aufregende Erfahrungen für mich bereit.

An diesem Tag geboren: Gene Kelly, Vicky Leandros, Ephraim Kishon, Ludwig XVI., River Phoenix, Keith Moon, Barbara Eden.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lernen Ihre Grenzen kennen und wachsen über sich hinaus.