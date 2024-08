Das Geburtstagshoroskop für den 24. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond überwinden Sie Ihre Scheu und haben keine Probleme, auf andere Menschen zuzugehen. In wichtigen Gesprächen lassen Sie sich nicht so leicht verunsichern, Sie zeigen mutig Ihren Standpunkt auf und werden deshalb auch den einen oder anderen Erfolg verbuchen können. Erzwingen lässt sich aber nichts. Wenn die Dinge mal länger dauern, ist Geduld gefragt – solange Sie positiv denken und an der Sache dranbleiben, ist nichts verloren.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. November (viel Power), 1. – 3. März (neue Kontakte), 18. – 20. Mai (Komplimente).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Optimismus, Begeisterungsfähigkeit und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten und Talente.

An diesem Tag geboren: Paulo Coelho, Jassir Arafat, Jorge Luis Borges, Jean Michel Jarre.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf erhöhte Liebeschancen.