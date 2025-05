Das Geburtstagshoroskop für den 23. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie entdecken die neue Leichtigkeit des Seins, indem Sie alte und vertraute Gewohnheiten hinter sich lassen. Ein frecher neuer Look? Die Anmeldung bei einer Singlebörse im Internet? Oder die Kündigung des Jobs, mit dem Sie sich schon länger nicht mehr wohl fühlen? Nur zu, an Power mangelt es Ihnen nicht. Sie können richtig durchstarten in diesem Jahr. Die Weichen stehen auf Glück und Erfolg, zumal Sie auch von Sonne und Jupiter unterstützt werden.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. September (glückliche Fügungen), 10. – 12. November (neue Kontakte knüpfen), 10. – 12. Februar (sich weiterbilden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Gutes.

An diesem Tag geboren: Nadja Uhl, Wotan Wilke Möhring, Dieter Hildebrandt, Joan Collins, Lena Meyer-Landrut, Rubens Barichello.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Für Sorgen und Probleme können nun Lösungen gefunden werden.