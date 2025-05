Das Geburtstagshoroskop für den 24. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie profitieren von Sonne und Pluto. Privat, aber auch beruflich läuft alles sehr gut. Hüten Sie sich nur davor, sich zu verzetteln. Setzen Sie Prioritäten, lassen Sie sich nicht zu etwas hinreißen, was Sie gar nicht möchten. Sie selbst wissen, was am besten für Sie ist. Mars fordert Sie auf, auch an Ihre Gesundheit zu denken, probieren Sie ruhig auch mal alternative Heilmethoden aus.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. September (Lotto spielen), 27. – 29. November (sich verlieben), 11. – 13. März (neue Ideen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Urteilsvermögen und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin voller Selbstvertrauen.

An diesem Tag geboren: Kristin Scott Thomas, Priscilla Presley, Queen Victoria, Lilli Palmer, Bob Dylan, Anneliese Rothenberger.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf interessante Chancen und neue Möglichkeiten freuen.