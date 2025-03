Das sind die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Frühling 2025!

04.05.2025: Pluto wird rückläufig - In der Astrologie steht Pluto für Transformation und Wandel. Wenn der Zwergplanet rückläufig wird, bedeutet das, dass Prozesse eher ins Stocken geraten. Jetzt haben wir allerdings die Chance, innezuhalten und uns mit unserem Seelenleben zu beschäftigen.

10.05.2025: Merkur zieht in den Stier - Die Stier-Energien lassen uns zur Ruhe kommen. Unser Gedankenkarussell hält jetzt für einen Moment an und wir können die Seele baumeln lassen. Vielleicht verlieren wir uns jetzt hin und wieder auch in Tagträumen - aber das muss ja auch nicht unbedingt etwas Schlechtes sein!

12.05.2025: Vollmond im Skorpion - Der Vollmond im Wasserzeichen Skorpion hat etwas Magisches an sich. Er versetzt uns in eine tiefgründige und emotionale Stimmung. Jetzt nehmen wir kein Blatt vor den Mund und trauen uns auch unangenehme Themen anzusprechen.

20.05.2025: Beginn der Zwillings-Saison - Die Sonne kehrt in die geselligen Zwillingen ein. Der Frühling ist noch in vollem Gange und wir sind bestens gelaunt. Jetzt haben wir Lust auf viel Austausch, Gesellschaft und Unternehmungen. Wie gut, dass das Wetter in der Regel auch mitspielt!

25.05.2025: Saturn zieht in den Widder - Für einen kurzen Moment macht der Saturn einen Ausflug in den Widder, bevor er bis 2026 wieder in die Fische zurückkehrt. In dem Feuerzeichen stehend sorgt der Schicksalsplanet für einen inneren Konflikt. Die Mischung aus den impulsiven Widder-Energien und der geduldigen Natur des Saturns könnte interessant werden.

26.05.2025: Merkur zieht in die Zwillinge - Die Zwillinge bekommen im Mai Besuch von Ihrem Herrscherplaneten Merkur. Jetzt ist unser Grips so flink wie unsere Zunge. Wir haben kreative Ideen und wissen genau, wie wir diese am besten zum Ausdruck bringen. Die Gespräche, die wir jetzt führen, sind bereichernd und aufgeweckt.