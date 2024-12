Das Geburtstagshoroskop für den 25. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond und Uranus fällt es Ihnen leichter als sonst, die gewohnten Bahnen zu verlassen und sich auf unbekanntes Terrain zu wagen. Das kann den Arbeitsplatz betreffen, wo es vielleicht neue Methoden zu erlernen gilt, oder auch in der Freizeit – es muss ja nicht immer das gleiche Urlaubsziel oder das gleiche Restaurant sein. An Einfällen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht, auch damit treten Sie positiv in Erscheinung.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. März (gut für Finanzen), 4. – 6. Mai (Freunde treffen), 29. – 31. Oktober (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fantasie, Intuition und Warmherzigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich konzentriere mich auf das Wesentliche in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Humphrey Bogart, Annie Lennox, Isaac Newton, Charlotte von Stein, Henri Nannen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich finanzielle Probleme langsam, aber sicher lösen.