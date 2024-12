Diese 3 Sternzeichen haben im Winter 2024 die besten Chancen auf die große Liebe!

Wenn Sie auf Ihren Wunschzettel eine*n neue*n Partner*in geschrieben haben, dürfen Sie sich bereits jetzt auf den Wintermonat Februar freuen! Wenn am 04.02.2025 Liebesplanet Venus in Ihr Zeichen zieht, gibt es kein Halten mehr. Single-Widder, die es nicht bleiben wollen, werden ihrem*ihrer Traumprinz*essin begegnen! Das liegt vor allem an Ihrer verführerischen Ausstrahlung, die jetzt in der Wintersonne erstrahlt.

Auch vergebene Widder dürfen sich freuen, denn auch Ihrem Liebesleben gibt die starke Venus in diesem Jahr einen gehörigen Schubs. Es sieht ganz danach aus, als würden Sie mit Ihrem Herzensmenschen bald den nächsten Schritt gehen. Ein gemeinsames Heim, Haustier, Kind oder eventuell die Verlobung? Wer weiß! Auf jeden Fall wird es spätestens ab Februar besonders romantisch, gefühlvoll und leidenschaftlich!