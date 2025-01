Das Geburtstagshoroskop für den 25. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In den kommenden zwölf Monaten können Sie Ihre künstlerischen Talente mehr ausleben – sei es nun in der Freizeit, bei einem Besuch im Museum, beim Malen und Musizieren – oder auch am Arbeitsplatz, wo Sie mit kreativen Vorschlägen aufhorchen lassen. Sie schaffen es auch immer wieder, Ihre Umwelt ein bisschen schöner zu gestalten, sei es nun mit neuer Dekoration daheim oder mit ein paar Blümchen am Schreibtisch.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. Mai (gut für Weiterbildung), 23. – 25. September (neue Kontakte knüpfen), 18. – 20. Dezember (sich wohlfühlen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Schnelle Auffassungsgabe, Optimismus und Überzeugungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich greife nach den Sternen.

An diesem Tag geboren: Roy Black, Dagmar Berghoff, Virginia Woolf, Elly Heuss-Knapp, Robert Burns.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Alles geht Ihnen locker und leicht von der Hand.