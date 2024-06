Das Geburtstagshoroskop für den 25. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie sind ehrgeizig und motiviert, und wenn jemand mal Hilfe braucht, sind Sie auch sofort zur Stelle. Das kommt natürlich beruflich wie privat gut an, Sie sammeln viele Pluspunkte. Das Einzige, was Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht so gut gefällt, sind Überraschungen. Das müssen keine großen Dinge sein, es geht eher um den Alltag. Versuchen Sie, möglichst flexibel zu bleiben. Sie können alles noch so gut planen und vorbereiten, manchmal kommt es eben anders, als man denkt.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Oktober (tolle Chancen), 9. – 11. November (Kontakte knüpfen), 24. – 26. Mai (kreativ sein).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Vitalität, schnelle Auffassungsgabe und lukrative Chancen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: George Michael, Ingeborg Bachmann, George Orwell, Antoni Gaudi, Sidney Lumet.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine genussvolle und abwechslungsreiche Zeit.

