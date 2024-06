Das Geburtstagshoroskop für den 26. Juni 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie verstehen es in den folgenden zwölf Monaten, das Leben zu genießen. Dank Merkur fällt es Ihnen leicht, Probleme nicht schwerer zu nehmen, als sie sind, und sich stattdessen auf all das Gute zu konzentrieren – angefangen bei all den lieben Menschen in Ihrem Umfeld bis zu den Annehmlichkeiten des Alltags. Die einzige Gefahr ist Ihre Ungeduld, wenn etwas mal nicht auf Anhieb klappt. Versuchen Sie, kühlen Kopf zu bewahren, dann wird alles gut.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. August (Liebeschancen), 5. – 7. März (gut für Wellness), 24. – 26. Mai (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Charisma, Aufgeschlossenheit und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Salvador Allende, Claudio Abbdo, Miroslav Nemec, Willy Messerschmitt, Peter Lorre, Pearl S. Buck.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.

