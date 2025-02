Das Geburtstagshoroskop für den 28. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit dem Neumond in Ihrem Zeichen spricht Ihre innere Stimme lauter zu Ihnen als sonst. Wann immer Sie also den starken Impuls verspüren, an einen bestimmten Ort zu gehen oder eine bestimmte Person zu treffen, lassen Sie sich von Ihrem Bauchgefühl leiten, es dürfte bestimmt interessant werden. Hören Sie auch verstärkt auf die Botschaften Ihrer Seele, wenn Sie Kummer haben, sprechen Sie darüber, man hilft Ihnen gern!

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Mai (Klugheit), 11. – 13. Juni (neue Wege gehen), 28. – 30. November (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Genussfähigkeit, Wohlbefinden und seelische Tiefe. Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich liebe und werde geliebt.

An diesem Tag geboren: Sepp Maier, Michel de Montaigne, Frank Gehry, Karl Ernst von Baer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf viele schöne Momente mit lieben Menschen freuen.