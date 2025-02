Das große Geburtstagshoroskop für die Woche vom 24. Februar bis zum 2. März 2025

Liebe Fische, das wird ein wichtiges Jahr für Sie. Mars und Merkur geben Ihnen den Mut und die Stärke, Ideen umzusetzen und Ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Und alles, was sich verändert, wird am Ende gut. Der Neumond in Ihrem Zeichen am 28. Februar 2025 gibt Ihnen schon jetzt den ersten Impuls.