Das Geburtstagshoroskop für den 28. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bei all den Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt, bewahren Sie sich in den kommenden zwölf Monaten doch immer eine gewisse Leichtigkeit. Sie verstehen es, sich Ihre kleinen Glücksmomente herauszugreifen, egal, was um Sie herum passiert. Ihnen gelingt es, offen über Ihre Wünsche zu sprechen und diese auch selbstbewusst in Angriff zu nehmen. Das ermöglicht Ihnen den einen oder anderen Erfolg!

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Mai (Vertrauen), 24. – 26. Juli (topfit), 9. – 11. November (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein erfülltes Privatleben und rhetorisches Talent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Universum sorgt liebevoll für mich.

An diesem Tag geboren: Hans Jürgen Bäumler, Arthur Rubinstein, Nicolas Sarkozy, Andrea Berg, Colette.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf eine genuss­volle und abwechslungsreiche Zeit.