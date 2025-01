Das Geburtstagshoroskop für den 29.Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Wenn das kein gutes Omen für das nächste Lebensjahr ist: Genau an Ihrem Geburtstag wird der Neumond in Ihrem Zeichen exakt. Das gibt Ihnen die Kraft, von allem loszulassen, was nicht mehr gut für Sie ist, seien es bestimmte Menschen, Situationen oder schädliche Verhaltensweisen. Vielleicht gelingt Ihnen nun eine Diät oder der Verzicht auf Glimmstängel, vielleicht befreien Sie sich aber auch von Blockaden oder von Bekanntschaften, die lieber nehmen als geben.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. April (Lebensfreude), 26. – 28. Juli (neue Kontakte), 28. – 30.September (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Interessante Begegnungen, lukrative oder berufliche Chancen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles, was ich tue, wird ein Erfolg.

An diesem Tag geboren: Tom Selleck , Oprah Winfrey, Ernst Lubitsch, Boris Pasternak, Anton Tschechow, Katharina von Bora.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.