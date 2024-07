Das Geburtstagshoroskop für den 31. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eines ist mal sicher: Langweilig wird Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht so schnell. Der Mond mit Mars verspricht neue, aufregende Erfahrungen und Erlebnisse, die den Horizont erweitern. Allerdings gibt es auch einiges zu beachten: Vor lauter Begeisterung sollten Sie nicht übers Ziel hinausschießen. Auch Ihre Kräfte sind nur begrenzt und auch Sie haben nur 24 Stunden am Tag Zeit. Wenn Sie also Ihre Lieben nicht verärgern wollen, wäre es ratsam, nicht alles mitzumachen und Prioritäten zu setzen.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Oktober (Lotto spielen), 26. – 28. Dezember (gut für Wellness), 10. – 12. April (Sport treiben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Positives Denken, Einfallsreichtum und Glück.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin stolz auf meinen Erfolg

An diesem Tag geboren: Peter Rosegger, Wesley Snipes, Oleg Popow, Louis de Funés, Milton Friedman, Cees Nooteboom.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zu spüren, wie viel Liebe man Ihnen entgegenbringt.

