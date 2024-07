Die Glückstage im August 2024: Die besten drei Tage für alle Sternzeichen!

Im Hochsommermonat August haben wir die letzte Gelegenheit, den Sommer noch einmal in vollen Zügen zu genießen, bevor im September bereits der Herbst beginnt.

Ein besonderes Highlight im Monat August wartet mit den Glückstagen auf Sie. Alle zwölf Sternzeichen können sich über drei besondere Tage freuen, an denen das Glück ganz besonders auf Ihrer Seite ist. Ob die Waage ihre große Liebe findet, der Krebs sich über beruflichen Erfolg freut und worüber sich alle weiteren Sternzeichen konkret freuen dürfen, verraten wir hier.

Einen genauen Einblick darüber, was Ihr Sternzeichen im Monat August in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit bevorsteht, können Sie in unserem umfangreichen Monatshoroskop für den August nachlesen.

Wir wünschen Ihnen jetzt aber erstmal viel Spaß beim Lesen Ihrer Glückstage!