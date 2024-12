Das Geburtstagshoroskop für den 3. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dynamisch und energisch gehen Sie durch das nächste Lebensjahr, Sie haben im Alltag die Power, um die verschiedenen Projekte anzupacken, die Sie sich vorgenommen haben. Es mangelt auch nicht an Abenteuerlust und Begeisterungsfähigkeit. Damit stecken Sie die Menschen in Ihrem Umfeld an, man lässt sich nur zu gern von Ihnen mitreißen. Das ist hilfreich, wenn Sie Familie und Vorgesetzte für eine Idee gewinnen wollen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Mai (Vertrauen), 26. – 28. Juni (Lebensfreude), 19. – 21. September (Liebesglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Wissensdurst und ein Quäntchen Glück.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für alles Neue.

An diesem Tag geboren: Mel Gibson, Michael Schumacher, Konrad Duden. Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihren Zielen langsam näherkommen.