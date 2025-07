Das Geburtstagshoroskop für den 7. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter und Mars stehen für eine unglaubliche Stärkung, für einen allgemeinen Aufwärtstrend in Ihrem Leben. Da der Mond aber an Ihrem Geburtstag im Schützen steht, können Sie davon ausgehen, dass Sie auf Ihrem Weg nach „oben“ auch Umwege einplanen müssen. Die Dinge entwickeln sich anders als geplant, aber Sie fallen auf die Füße – unter Garantie. Seien Sie offen für völlig Neuartiges in Ihrem Leben, auch wenn dies manchmal absurd erscheinen mag.

Ihre besten Zeiten: 2. – 5. Oktober (Lotto spielen), 1. – 3. November (Versöhnung), 1. – 3. Mai (Geldglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Das Überwinden negativer Verhaltensweisen, Verantwortungsgefühl und innere Willensstärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich fühle mich blendend.

An diesem Tag geboren: Elisabeth von Thüringen, Gustav Mahler, Ringo Starr, Lion Feuchtwanger.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf der Erfolgstreppe wieder ein Stück weiterkommen.