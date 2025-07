Das Geburtstagshoroskop für den 8. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wenn nicht alles so läuft, wie Sie es gerne hätten, sollten Sie überlegen, was Sie vielleicht besser machen könnten. Mit Mars gehen Sie sehr entschlossen an neue Aufgaben heran, Sie ziehen auch alles sehr konsequent durch. So viel Ehrgeiz wird belohnt, bestimmt können Sie sich am Ende des Jahres über den einen oder anderen Erfolg freuen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Oktober (topfit), 5. – 7. Dezember (sich versöhnen), 10. – 13. Juni (kluge Entscheidungen treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Selbst­bewusstsein und mehr Lebensfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß das Gute im Leben zu schätzen.

An diesem Tag geboren: Walter Scheel, John D. Rockefeller, Käthe Kollwitz, Ferdinand Graf von Zeppelin.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich mehr Zeit für sich selbst nehmen zu können.