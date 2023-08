Das Gesundheits-Horoskop für alle Sternzeichen für Sonntag, 27. August 2023

Ihrer Haut Gutes tun

Wenn Sie Ihrer Haut Gutes tun und Falten vorbeugen wollen, dann eignet sich der Steinbock-Mond am besten. Dieser Mond liebt eine ausgiebige Hautpflege. Machen Sie Ihrem Hauttyp entsprechend eine Gesichtsmaske, ölen Sie Ihren Körper mit einem guten Körperöl großzügig ein. Wer Zeit und übriges Geld hat, der sollte sich einen Verwöhnbesuch in einer Wellnessanlage gönnen. Auch Ihre Haare vertragen eine Haarkur. Tipp: Geben Sie in Ihre Haarspitzen nach dem Haarewaschen Olivenöl. Lassen Sie das Öl eine halbe Stunde einwirken. Dann das Öl auswaschen.

Tipp des Tages:

Zum Frühstück gibt es frische Säfte.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2023.

