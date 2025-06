Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 9. bis 15. Juni 2025

Das wahre Mond-Highlight in dieser Woche ist der Schütze-Vollmond am Mittwoch, 11. Juni! Er ist geprägt von positiven Energien, die uns Hoffnung für den Sommer schenken. Jetzt sind wir bereit, uns in Abenteuer zu stürzen und unsere Komfortzone voller Zuversicht zu verlassen. Doch auch an den restlichen Tagen der letzten vollen Frühlingswoche, begleitet der Mond uns und schenkt uns Kraft.

