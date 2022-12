Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Dieser Mond ist Balsam für gestresste Seelen!

Wenn der Mond in der Waage steht, dann kann man die Zeit gut nutzen, um gestresste Seelen wieder in Einklang zu bringen. Negativer Stress macht uns langfristig krank, etwa dann, wenn wir vor dem Stress nicht davonlaufen können, zum Beispiel vor unseren Arbeitsbergen, einer Krankheit, die einfach nicht vergehen will. Schlafstörungen und Magen-Darm-Probleme sind dabei noch die geringsten Übel. Stress kann Bluthochdruck, Tinnitus, Depressionen und sogar Allergien auslösen.

Natürlich wissen wir, dass es gut wäre, abzuschalten und loszulassen. Aber klar, ganz so einfach ist das eben nicht, zumal wir unsere Pflichten nicht plötzlich vernachläs­sigen können. Was wir aber machen können: persönlichen Freiraum schaffen. Und diesen Freiraum ganz bewusst in unseren Kalender ein­tragen.

Zum Beispiel: Montag 19 bis 21 Uhr: Sauna. Mittwoch 12 Uhr: Kaffee trinken mit der besten Freundin. Freitag 18 Uhr: mit dem Partner etwas Schönes unternehmen … um nur ein paar wirklich wichtige Termine zu nennen. Regelmäßige Rituale schenken Vorfreude und helfen, negativen Stress abzubauen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

