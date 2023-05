Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 16. bis 22. August 2021

Mond-Tipp: Probieren Sie es doch mal mit Yoga

Wenn der Mond im Schützen oder Wassermann steht, dann ist Bewegung ein Muss. Sport ist unter diesen Mondstellungen sehr effektiv. Aber es soll auch die richtige Sportart sein. Beim Schütze-Mond sind Joggen, Wandern aber auch Yoga oder Pilates sehr effektiv. Der Wassermann-Mond braucht die Bewegung an frischer Luft sehr gut. Radfahren ist gut für die Venen, ebenso zügiges Spazierengehen. Aber auch Stretching und Gymnastik sind sehr effektiv. Yoga ist eine Sportart, die sehr im Trend ist und immer mehr Anklang findet. Yoga bedeutet die Einheit von Körper, Geist und Seele. Mit den Übungen erreicht man nicht nur eine bessere Körperhaltung, auch seine geistige Stärke kann man damit ausbauen. Yoga kann jeder praktizieren, an jedem Ort und in jedem Alter. Mit Yoga sollte man aber unbedingt unter professioneller Anleitung beginnen. In Indien ist Yoga seit mehreren Tausend Jahren bekannt. In unserer modernen, hektischen und ruhelosen Welt wird es immer beliebter. Auf physischer Ebene stärken die Anhänger von Yoga ihre Herzfunktion, verbessern Atem- und Verdauungsstörungen. Zudem werden die Muskeln gedehnt und gestärkt, der Körper wirkt insgesamt jünger, frischer und vitaler. Außerdem werden Körper und Geist absolut entspannt, Ängste kann man ebenso in den Griff bekommen wie Stresssituationen, mit Stresssituationen, mit denen man besser umgehen kann.

