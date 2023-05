Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 17. August 2021

Bei Stress die Kraft der Natur nutzen

Auch heute gilt: Bewegung ist das A und O. Wenn die Sonne draußen für exotische Temperaturen sorgt, verlegen Sie das Training, den Spaziergang oder den Fahrradausflug einfach in die kühlen Abendstunden. Wenn es mal wieder stressig ist und Sie Ihre ganze Power brauchen, hilft eine Kräuteröl-Massage: In 100 ml Johanniskrautöl je 1 EL im Mörser zerstampfte Wacholderbeeren, Rosmarinblätter, Ingwerwurzel und Zimtstange geben. In ein Schraubglas füllen, 14 Tage stehen lassen, täglich schütteln. Tinktur kreisförmig mit leichtem Druck um den Bauchnabel herum einmassieren.

Tipp des Tages:

Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche