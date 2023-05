Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 22. August 2021

Fette und zu süße Speisen meiden

An diesem Vollmond-Tag sollte man den Organismus nicht mit üppigen Speisen belasten, vor allem bei fettreichem Essen ist Zurückhaltung angesagt. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren: Gesättigte Fettsäuren können den Cholesterinspiegel erhöhen und kommen zum Beispiel in Butter oder Sahne vor. Ungesättigte Fettsäuren dagegen sind wichtig für den Stoffwechsel, sie findet man in Raps- oder Olivenöl. Auf die Ernährung achten sollten besonders die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Stier-, und Skorpion-Energie.

Tipp des Tages:

Zum Frühstück gibt es frischen Smoothie.

