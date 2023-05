Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 16. bis 22. Januar 2017

An Waage- und Skorpion-Tagen ist die Gefahr, an Niere oder Blase zu erkranken stark erhöht. Es gibt aber sehr wirksame Heilkräuter, welche speziell für Beschwerden an Niere und Blase eingesetzt werden können. Unumgänglich ist natürlich ein Gang zum Arzt, wenn die Beschwerden länger als drei Tage andauern. Vier Kräuter und ihre Wirkung stelle ich Ihnen vor:

1. Bärentraube: Die Bärentraubenblätter werden als Tee bei leichten Blasenentzündungen zubereitet und enthalten den Wirkstoff Arbutin, der im Körper zu Hydrochinon umgewandelt wird. Dieser Stoff besitzt antibakterielle Eigenschaften. Er wird über den Harn ausgeschieden und trifft so in der Blase auf die Entzündungserreger.

2. Birkenblätter: Zubereitungen aus Birkenblättern sorgen für eine gesteigerte Durchspülung der ableitenden Harnwege bei bakteriellen Infekten und bei Nierengrieß.

3. Goldrute: Besonders bei Blasenentzündungen schätzt man die entzündungshemmenden, krampflösenden und harntreibenden Eigenschaften. Darüber hinaus wird sie auch bei Reizblase oder zur Durchspülung bei Steinleiden eingesetzt.

4. Schachtelhalm: Die in der Pflanze enthaltenen Flavonoide haben eine harntreibende Wirkung. Deshalb wird sie bei Erkrankungen der Harnwege eingesetzt.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

